Ritrovato a Palermo il bambino scomparso nel catanese | Mohamed Houssein Khalifa sta bene

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo ore di angoscia e apprensione, la buona notizia:, ildi cittadinanza tunisinada una comunità di Santa Maria di Licodia (nel), è stato. Il bimbo, di dieci anni, è stato rintracciato a. Si era allontanato dalla comunità per minori della cittadina etnea, in cui vive con le sorelle, la notte del 13 marzo. Dando vita alle ricerche incessanti dei carabinieri della Compagnia di Paternò, coordinate dalla Prefettura di Catania, che hanno avuto esito positivo nella notte.è statoin buone condizioni di salute, nei pressi della chiesa di Santa Chiara. Prima del lieto fine, il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, ...

Il bambino, 10 anni, si era allontanato da una comunità per minori della cittadina etnea in cui vive con le sorelle. E' in buone condizioni di salute E' stato rintracciato a Palermo Mohamed K., il ... (sbircialanotizia)

Ritrovato il bambino di 10 anni scomparso a Palermo

È stato Ritrovato sano e salvo Mohamed, il bambino di 10 anni scomparso nella notte di martedì 12 marzo Una storia a lieto fine quella del bambino scomparso nel Catanese nella notte del 12 marzo.notizie

Denny Mendez in cerca di pubblicità con l'ex di Valeria Marini L'ex Miss Italia: «Meglio che non risponda»: Al settimanale Nuovo l'ex Miss Italia 1996, Denny Mendez, preferisce non rispondere alle provocazioni di Valeria Marini probabilmente gelosa che il suo ex stia con l'attrice di teatro ...leggo

Bambino scomparso a Catania, Ritrovato a Palermo: il piccolo ha percorso circa 200 km: È stato Ritrovato a Palermo, in buone condizioni di salute, Mohamed Khalifa, il bambino di 10 anni scomparso in provincia di Catania nella notte tra il 12 e il 13 marzo.ilmessaggero