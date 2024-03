Rispondere coi manganelli? | l' eco-fanatica Rosy Bindi ora incita alla rivolta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) In queste giornate trascorse tra un'elezione regionale e l'altra, ci mancava solo lainversione “gretina” - nel senso di ambientalista spinta - che si racconta in un'intervista ad Oggi, il settimanale in edicola da ieri, giovedì 14 marzo. L'ex pasionaria democristiana di sinistra, attualmente è impegnata in qualità di presidente del comitato per il centenario della nascita di Don Milani, racconta che incontrando i giovani nelle scuole «glielo dico: siete troppo buoni, dovete farvi sentire». Poi pontifica: «Consegniamo ai ragazzi un mondo meno attraente di quello che abbiamo ricevuto. Che i giovani abbiano paura del futuro è normale, anche io ne avevo, ma ero circondata da persone che mi rassicuravano.mia generazione non è stato regalato niente, ma quello per cui abbiamo faticato lo abbiamo avuto». Poi l'affondo ...