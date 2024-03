Riprendono gli sbarchi In 24 ore arrivati 431 migranti a Lampedusa

(Di venerdì 15 marzo 2024) AGI -a pieno ritmo glidi. In 228 sono approdati a bordo di quattro natanti. Sull'isola, ieri, in 24 ore, ci sono stati ottocon un totale di 431 persone. L'ultimo gruppo di 91, fra cui 4 minori, sono sbarcati adopo essere stati soccorsi dalla motovedetta della guardia costiera. Il gruppo è composto da egiziani, siriani, pakistani, sudanesi ed eritrei. Il barcone di 10 metri su cui viaggiavano è salpato da Zuwara, in Libia. Iavrebbero pagato da 4 a 6mila euro a testa. I 91 sono stati trasbordati e portati a molo Favarolo. Prima di loro sono sbarcati altri 137 divisi in tre gruppi a bordo di altrettanti barconi. Fra loro anche sei donne e cinque minori. Le partenze sarebbero ...

I negoziatori dello Stato ebraico non tratteranno finché Hamas non consegnerà a Tel Aviv l'elenco dei prigionieri israeliani ancora in vita. Diniego di Hamas: "Nessuna informazione fino all'entrata ... (ilgiornale)

19enne ucciso a Firenze, arrestato sospetto: aggressione ripresa da telecamere

Il sospetto, un 26enne senegalese, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre accoltellava la vittima ...adnkronos

Il Papa: "Ancora non mi sono ripreso del tutto". E fa leggere il suo intervento a un collaboratore: Mons. Ciampanelli aiuta il Pontefice "per non fare uno sforzo". Diversi i temi affrontati nel discorso preparato per l'udienza con il Dicastero per l'Evangelizzazione: dal secolarismo al Giubileo ...rainews

Scritte no vax: il sindaco, le telecamere hanno ripreso tutto: BERGAMO, 15 MAR - "Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto e stiamo lavorando a stretto contatto con le forze dell'ordine per identificare i colpevoli". Il sindaco di Spirano, Yuri Grasselli ...messaggeroveneto.gelocal