Ripartono i lavori stradali ma con possibile ritardo

Inaugurato questa mattina alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il cantiere per l’attivazione delle scale di Montesanto ed i lavori di ammodernamento della stazione ... (ildenaro)

Con gli occhi ancora pieni di dolore, poche ore dopo la Tragedia del crollo del cantiere in via Mariti, il sindaco Dario Nardella aveva rivolto un appello a terminare i lavori delle opere ... (lanazione)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 Entra in pista Carlos Sainz con i rastrelli nel posteriore! È il primo pilota ad entrare in pista questo pomeriggio. 13.09 Un ingegnere della Red Bull ... (oasport)