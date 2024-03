Rinnovo Kvara-Napoli | De Laurentiis al lavoro | le cifre del nuovo stipendio fino al 2029

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) La SSClavora aldi Khvichatskhelia. L’attaccante della SSCè infatti in trattativa con la dirigenza azzurra per rinnovare il suo rapporto dicon la proprietà partenopea anche per i prossimi anni eal. Ad annunciare la trattativa l’esperto di mercato Nicolò Schiera, il quale rivela come Aurelio L'articolo