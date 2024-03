Rimini al ’Neri’ per rialzare la testa Primo obiettivo | rompere il digiuno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilcerca un modo per rimettersi in carreggiata. E Troise prova a puntare sulle certezze. Mettendo da parte esperimenti o scelte rischiose. Perché in fin dei conti il suostasera con il Pescara ha bisogno di ritrovare punti e il sostegno dei propri tifosi. Che di certo non hanno digerito facilmente ildelle ultime tre gare di campionato, oltre a quello che ha estromesso i biancorossi dalla Coppa Italia. Insomma, ilche ritorna alce lo si aspetta più ’regolare’ del solito. "Guardiamo alla classifica, ma pensiamo anche alla prestazione – cerca subito un filo conduttore il tecnico campano – Abbiamo ancora sette gare a disposizione e non dobbiamo dare nulla per scontato, guardando avanti ma anche indietro in classifica". Classifica che non dà troppe preoccupazioni ...