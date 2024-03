Rimane elevato il rischio default per le imprese italiane

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Resta ancoraildiper lenon finanziarie. La probabilità dia dicembre 2023 è salita al 6,22% contro il 5,68% di un anno prima, un valore ben superiore ai livelli pre-Covid (a fine 2019 era al 4,45%). Lo afferma il Credit outlook 2024 di Cerved rating agency, l'agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito dinon finanziariee delle emissioni di titoli di debito. Il trend potrebbe stabilizzarsi nel 2024: in uno scenario più favorevole, la probabilità discenderebbe al 6,13%, mantenendosi in ogni caso al di sopra del 6%, livello mai raggiunto prima del dicembre 2023. In uno scenario con alcuni elementi peggiorativi rispetto ...