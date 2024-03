Rifondazione Napoli | Accardi potrebbe sostituire Meluso | oppure essere integrati insieme

(Di venerdì 15 marzo 2024) “” è questo secondo il Corriere dello Sport il mantra dela cui sta già lavorando il presidente De Laurentiis. “Ilcomincia a guardarsi intorno anche sul fronte dirigenziale: e torna in auge la pista che porta al direttore sportivo dell’Empoli, Pietro, già in orbita azzurra un’estate fa, dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. L’attuale dsdifficilmente resterà, anche se la storia è tutta da scrivere e all’orizzonteprofilarsi uno staff allargato, e così De Laurentiis ha riaperto anche il libro delle figure di collegamento tra la società e l’area tecnica, il mercato e il campo. E lo spogliatoio”.è un nome che è già stato accostato ale che ha dimostrato diabile, ...

Rifondazione Napoli, scelto il nuovo Giuntoli: fu già stato accostato

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione e non solo. C'è aria di rivoluzione in ogni settore per il club di De Laurentiis ed ecco che spunta il nome per il merc ...msn

De Laurentiis non può più sbagliare: Conte per rifondare: Calzona lavora per la riconferma, ma il casting è iniziato: Italiano, Palladino e Farioli. De Laurentiis non può più permettersi scelte sbagliate. E resta l’uomo con l’asso nella manica: Conte per la ...ilnapolionline

Corsera - Conte per la Rifondazione: ADL insiste per convincerlo: La stagione non è ancora finita, il Napoli può ancora conquistare il posto in Champions ... E resta l’uomo con l’asso nella manica: Conte per la Rifondazione, il pressing resiste".tuttonapoli