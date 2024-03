Rifiutò le nozze combinate Funerale di Saman il 26 marzo Cerimonia privata al cimitero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono stati fissati per martedì 26, aldi Novellara, i funerali diAbbas, la ragazza pakistana uccisa tre anni fa dai familiari, a soli 18 anni di età, per essersi ribellata a un matrimonio combinato con un cugino connazionale. È stato confermato che lasi svolgerà in forma strettamente, nelchiuso al pubblico. "Per rispettare la richiesta del fratello Ali Heider, e soprattutto per motivi legali alla sua tutela – spiega la sindaca Elena Carletti – la brevenon sarà aperta al pubblico. Gli aspetti organizzativi saranno valutati la prossima settimana dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa". Poco prima dellail ...