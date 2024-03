Rientro in Italia di Chico Forti | Nordio trasmette gli atti a Trento

(Di venerdì 15 marzo 2024) AGI - Dopo il via libera della Florida al trasferimento indi, il ministro della Giustizia Carlo, ha trasmesso al procuratore generale dil'atto, a sua firma, con cui chiede di promuovere presso la Corte di appello il riconoscimento della sentenza penale irrevocabile emessa dalle autorità statunitensi nei confronti di, condannato per i reati di omicidio e porto d'armi. Il riconoscimento della sentenza americana da parte dell'autorità giudiziariana - spiega via Arenula - costituisce un tassello decisivo della procedura per il ritorno diin

Si fa sempre più vicino il rientro di Chico Forti in Italia, dopo circa 25 anni di carcere in Florida, negli Stati Uniti, per omicidio premeditato.

