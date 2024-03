Ricordando Maria Luisa Domani il concerto come alla corte di Madrid

(Di venerdì 15 marzo 2024) Danze spagnoledi Carlo IV. Inizia all’insegna della bellezza e della musica il calendario di iniziative a ingresso libero “, duchessa di Lucca” organizzato dalle associazioni “Napoleone ed Elisa: da ParigiToscana APS” e “Lucchesi nel Mondo”, in collaborazione con il Comune, la Provincia e il Centro studi Luigi Boccherini e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Comune.alle 17 nella Sala del Trono di Palazzo Ducale verranno suonate le musichedida parte di un quintetto, in più si parlerà del celebre musicista e compositore Boccherini.

Boccherini, la danza e la corte di Carlo IV. Al via le iniziative di "Ricordando Maria Luisa, duchessa di Lucca"

