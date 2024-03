Ricetta del Comune anti-vandali | incontri per educare e riparare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Non solo interventi di sicurezza ma un incontro e un intervento educativo e riparativo. E’ ladeldi Uboldo contro i "diversi atti dismo su beni pubblici che si sono registrati in paese". Nelle ultime settimane ilha convocato in Municipio una decina di ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, che erano stati sorpresi all’interno della Talent House senza permesso e motivo. All’incontro la polizia locale con il comandante Alfredo Pontiggia, l’assessore ai Servizi sociali Laura Radrizzani e un’educatrice. "Sono soddisfatta – spiega Radrizzani – per la totale adesione all’incontro in cui sono stati invitati i genitori ed i ragazzi identificati presso la Talent House in quanto si erano impropriamente introdotti nei locali comunali". Come Amministrazione comunale abbiamo pensato di intervenire sia sul ...