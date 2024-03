Riassunto | Eaton presenta la valvola di isolamento di nuova generazione per i serbatoi di carburante dei veicoli elettrici ibridi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 15 marzo 2024) SOUTHFIELD, Mich.–(BUSINESS WIRE)–, l’azienda di gestione intelligente dell’energia, ha annunciato oggi il lancio della suadiperdi(FTIV) deidi. LaFTIV ® è facile da montare, il 27% più leggera, il 39% più piccola e contiene il 24% in meno di componenti rispetto a quella precedente. Il motore ain un veicolo ibrido non è in funzione continua. Di conseguenza, i sistemirichiedono misure speciali per affrontare le emissioni di vapore accumulate quando il motore aè spento. “La pressione aumenta nel ...