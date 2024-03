Riapre il bonus gite scolastiche 2024 fino a 150 euro | i nuovi requisiti per ottenerlo

(Di venerdì 15 marzo 2024) Torna la possibilità di fare domanda per ila 150. Le nuove scadenze non sono ancora note, ma il requisito Isee sarà alzato: 15mila, mentre prima era fissato a 5mila. Le altre caratteristiche invece restano le stesse. Ecco come fare richiesta quando sarà possibile.

Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - Si riaprono domani , 15 febbraio, e fino al prossimo 14 marco i termini per lo sportello “bonus colonnine domestiche” per l'acquisto e le installazioni delle ... (liberoquotidiano)

Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – Si riaprono domani , 15 febbraio, e fino al prossimo 14 marco i termini per lo sportello ?bonus colonnine domestiche? per l?acquisto e le installazioni delle ... (calcioweb.eu)

Bonus gite scolastiche 2024, come ottenere il contributo fino a 150 euro: i requisiti e la domanda

Anche quest'anno per i meno abbienti c'è il bonus gite scolastiche fino a 150 euro ... Il ministro Giuseppe Valditara, infatti, ha firmato la direttiva che Riapre la procedura per assegnare il ...ilgazzettino

bonus colonnine 2024: Riapre lo sportello per imprese e professionisti: La seconda edizione del bonus colonnine 2024 si apre oggi. Si tratta dei fondi, concessi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dedicato ad acquisto ed installazione di infrastruttu ...msn

bonus colonnine per imprese e professionisti 2024: al via le domande per il contributo: Al via da oggi, 15 marzo 2024, la procedura di domanda per la presentazione delle domande per il bonus colonnine dedicato a imprese e professionisti. Le richieste si possono inviare fino alla scadenza ...msn