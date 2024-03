Real Madrid | “L’Italia è fuori | ci resta solo Ancelotti”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 15 marzo 2024) 2024-03-14 17:04:24 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: “L’Atlético se ne va con il sangue negli occhi, come tutti immaginavano e secondo il manuale cholista: pressione su tutto il campo, duelli duri, anticipazione sistematica nonostante il rischio di esporsi”, ha riassunto il Gazzetta dello Sport sul passaggio ai quarti di finale Atleticodopo aver raggiunto la machada di fronte al Inter Milan ai calci di rigore. un disastro dentro Champions League che la stampa italiana ha voluto analizzare dopo la caduta di entrambe le squadre in due giorni. “La battaglia per la Champions appartiene al Cholo e al Metropolitano È l’Atlético ad entrare nei Magnifici Otto d’Europa“, i quarti di finale della coppa più importante”, dice. Gol di Memphis (2-1) all’Atltico...