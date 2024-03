(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – "Con l’approvazione dell’AI Act l'Unione europea si è distinta nel panorama globale comenell'adozione di regolamentazioni mirate all'(AI), dimostrando untangibile nellee iconnessi a questa trasformazione digitale". Così, con Adnkronos/Labitalia, Ruben, docente di Diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano e che il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Turismo, dal 10 al 17 marzo a Milano va in scena la Ireland Week Oikos, la pittura ecologica compie 40 anni 8 marzo, l’empowerment femminile in 5 mosse dall’empatia all’assertività 8 marzo, Scocchia ...

Intervistato da Elena D'Amario, Ayle - uno dei cantanti di Amici 23 - ha rivela to di un imbarazzante incidente con Giovanni in casetta! (comingsoon)

(Adnkronos) – "Con l’approvazione dell’AI Act l'Unione europea si è distinta nel panorama globale come pioniera nell'adozione di regolamentazioni mirate all' intelligenza Artificiale (AI), dimostrando ... (periodicodaily)

Razzante: "Con AI Act Ue pioniera, impegno per bilanciare opportunità e rischi intelligenza artificiale"

Il 20 marzo al Senato a Roma lo studioso presenterà il suo nuovo libro 'Il governo dell’Intelligenza Artificiale. Gestione dei rischi e innovazione responsabile' ...adnkronos

McDonald’s, guasto informatico: ristoranti chiusi in mezzo mondo: Le filiali giapponesi della catena si sono scusate con i clienti sui social media, dicendo loro che avrebbero dovuto "aspettare ancora un po'" per arrivare a una soluzione. Le persone in Australia ...periodicodaily

È una settimana decisiva per l'intelligenza artificiale: Tra strategia nazionale, voto del Parlamento europeo all'AI e G7, si costruisce l'edificio di regole per uno sviluppo equo dell'AI ...wired