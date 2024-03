Rayo Vallecano-Real Betis domenica 17 marzo 2024 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Verdiblancos attesi dai Matagigantes

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 15 marzo 2024)pomeriggio potremo assistere a una bella sfida nel catino infuocato di Vallecas: il, sedicesimo in classifica con 26 punti all’attivo e con una salvezza ancora tutta da conquistare, ospiterà il, che è in corsa per la sesta piazza e quindi per l’Europa. Inon sono riusciti a cambiare passo nemmeno col InfoBetting: Scommesse Sportive e