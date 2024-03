Ravegnana | passi in avanti | Collegamento da migliorare Aumenterà la sua sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) "Siamo fiduciosi che nelle prossime settimane potremmo avere notizie ufficiali positive dal ministero dei Trasporti e dall’Anas rispetto all’introduzione nel nuovo contratto di programma 2021-2025 delle varianti alle strade statali 16 Adriatica e 67 Tosco Romagnola". Lo afferma l’assessore regionale a Trasporti e Infrastrutture Andrea Corsini riferendosi ai progetti di intervento nelle località di Mezzano, Camerlona e Glorie e in quelle che si trovano nel tratto tra Ravenna e Forlì, in particolare Durazzanino, Coccolia e Ghibullo. "La situazione non è più quella di qualche anno fa", ha detto Corsini intervenendo alla seduta del Consiglio comunale di Ravenna dedicata alla viabilità. "ne sono stati fatti anche perché la Regione ha preso una decisione politica, ha cofinanziato la progettazione di queste strutture nonostante siano di ...