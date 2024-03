Rapporti attuali con Belen e Sanremo | le rivelazioni di Stefano De Martino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Adesso la rottura dei Ferragnez ha monopolizzato l’attenzione dei media, ma il 2023 si è chiuso con la bomba lanciata daRodriguez suDee Alessia Marcuzzi. Per questi gossip il conduttore ha anche ricevuto un tapiro di Striscia la Notizia, ma in quell’occasione ha svicolato le domande di Valerio Staffelli, infatti non ha commentato i suoicon Alessia, limitandosi a dire di aver già svelato la sua verità (tre anni fa dopo la bomba di Dagospia,ha smentito tutto e ha detto di essere sempre stato un amico della Marcuzzi). Glicone la possibile conduzione del festival di. Ieri in un’intervista rilasciata a Il Messaggero,ha rivelato in che ...

In vista delle Elezioni Europee serve una presa di coscienza. Il documento di 'Pace Terra Dignità" promosso da Michele Santoro e Raniero La ...: La Pace non solo è assenza di violenza delle armi e di pratiche di guerra, vuol dire non rapporti ... "L'anima europea è nata dall'incontro di civiltà e popoli, più vasta degli attuali confini dell'...

Stefano De Martino: "Con Belen Rodriguez siamo in lento allontanamento": Stefano De Martino , in procinto di tornare al timone di Stasera tutto è possibile per il sesto anno consecutivo, si è raccontato a Il Messaggero parlando anche degli attuali rapporti con (l'ex) moglie B elen Rodriguez . Reduce dal sua lunga tournée teatrale con lo spettacol o "Quasi one man show" che si concluderà a Napoli, l'ex ballerino di Amici, ha dichiarato: ...