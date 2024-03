“Rapina a mano armata nel traffico dell’asse mediano di Napoli” | la denuncia del deputato Borrelli che pubblica il video

(Di venerdì 15 marzo 2024) Paura sull’Asse, superstrada della città metropolitana di. In pienoun automobilista ha subìto una. Are quanto accaduto è stato Francesco Emiliodell’Alleanza Verdi Sinistra, che hato sui social ildi quanto accaduto, registrato da un altro automobilista testimone del fatto. “Una moto ed uno scooter si sono affiancati a un’auto bloccata nel– raccontanel post – Dopo un primo tentativo di resistenza dell’automobilista, il passeggero dello scooter è sceso dal mezzo per recarsi verso l’auto della vittima e con la pistola ha infranto il vetro del finestrino. A quel ...

Modello alle sfilate milanesi diventa rapinatore a Brescia. Arrestato un 22enne: “L’ho fatto per pagare i debiti”

La parabola discendente di Alioune Sylla è tutta qui: dalle passerelle di Dsquared e Etro, di Jil Sander e Moncler (stando alle referenze dei suoi profili social) ad una cella di Canton Mombello con l ...milano.repubblica

"L'ho fatto per i debiti". Confessa il fotomodello Rapinatore: Giovani e spietati, violenti e "pronti a tutto". Forse basta questo per descrivere i componenti della banda di Rapinatori che in due occasioni ha seminato terrore per le vie di Brescia… Leggi ...informazione

Ravenna, Rapina a mano armata alla Stadera. Legacoop: “Vicini alla commessa aggredita e ai titolari”: Legacoop Romagna esprime la massima solidarietà alla cooperativa Stadera, vittima nella giornata di ieri di una Rapina a mano armata nel suo spazio ...corriereromagna