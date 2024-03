Ranking Uefa | il Napoli scenderà al 19° posto ora è al 17esimo per la stagione 2024 25

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) In seguito agli ottavi di finale disputati nelle competizioni europee, Calcio e Finanza ha pubblicato ildelle squadre italiane. Ricordiamo che in Champions League siache Inter sono state eliminate agli ottavi; in Europa e Conference League i 4 club italiani sono ancora in corsa.delle squadre italiane L’Inter è a 101 punti, sesta; nonoper la Roma (95 punti); ila pari merito con la Juventus, 80 punti; Atalanta 21esima con 72 punti; Milan al 28esimo, 59 punti; Lazio 32esima (54 punti); Fiorentina al 55esimocon 34 punti. Ilviene calcolato in base alle ultime cinque stagioni. Dal 1° luglio ...