Ramadan dei bambini | l’imam di Firenze | “Lo seguono per dimostrare di essere grandi Al primo posto la salute”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 - “Sono iche vogliono digiunare per emulare iche sono in grado di fare il. Ci sono famiglie che vorrebbero attendere l’età della pubertà, ma idesiderano imitare i genitori. Io stesso facevo così, mentre la mia mamma non voleva che digiunassi da bambino, perchè farlo è realmente duro”. A parlare èdi, Izzedin Elzir. “Alc’è la. L’Islam sottolinea sempre la sacralità della vita. Pertanto, non devo digiunare se metto in pericolo la mia esistenza. Il digiuno è il principale atto di fede verso Dio, ma in certe particolari situazioni si può non fare. Ad esempio, una donna al quinto mese di gravidanza è ...