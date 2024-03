(Di venerdì 15 marzo 2024) Alle sconfitte sul campo gli ucraini rispondono con attacchi sempre più micidiali di droni sulle strutture energetiche russe fino a centinaia di chilometri dal confine e col sostegno ai gruppi paramilitari russi inquadrati nelle forze ucraine che negli ultimi giorni hanno rivendicato incursioni nel territorio russo. La Guardia nazionale russa ha detto di avere ingaggiato ieri combattimenti, insieme con unità delle guardie di frontiera e dell’esercito, per fermare una infiltrazione vicino al villaggio di Tetkino, nella regione di Kursk. E il ministero della Difesa ha affermato che ledi Mosca hanno vanificato un altro attacco nel villaggio di Spodariushino, nella regione di, eliminando "195 nemici e 5 carri armati". Ma droni e razzi provenienti dall’Ucraina hanno continuato a cadere su quest’ultima regione per gran parte della ...

Raid ucraino a Belgorod. La Russia risponde:: "Uccisi 195 soldati, inflitrati tra le truppe"

Attacchi micidiali di droni ucraini sulle strutture energetiche russe e supporto a gruppi paramilitari russi in Ucraina. Combattimenti e vittime in entrambi i paesi.quotidiano

Così Mosca invia i migranti dall'Asia centrale a combattere in Ucraina: Al fronte o rimpatrio. Le stime del National Resistance Center of Ukraine parlano di circa centomila lavoratori reclutati finora, più o meno forzatamente, per essere mandati in guerra. Ma i numeri uff ...ilfoglio

Russia, elezioni forzate: Putin chiama i cittadini a votare ma ha solo avversari finti: Lo Zar: «Democrazia solida». Macron: chi ha il nucleare non deve minacciare. Nuovi Raid ucraini a Belgorod MOSCA. Putin chiama tutti alle urne ed esorta a partecipare alle elezioni che dovranno segnar ...laprovinciapavese.gelocal