Rai conferma Gabriele Corsi e Mara Maionchi per l’Eurovision Song Contest 2024

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Rai ha scelto Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico per il commento del Eurovision Song Contest 2024. I due volti del Nove (lui conduttore di Don't Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo, lei nel cast fisso di Che Tempo Che Fa – Il Tavolo) anche quest'anno saranno le voci italiane dell'Eurofestival, di scena a Malmo, in Svezia, il 7 e 9 maggio in diretta su Rai 2 (semifinali) e l'11 maggio su Rai 1 (finale). Corsi commenterà la kermesse per la Rai per la quarta edizione consecutiva, mentre la Di Domenico – arruolata dallo scorso anno in sostituzione di Cristiano Malgioglio, impegnato con il Serale di Amici – farà il ...