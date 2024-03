Ragazzo accoltellato a morte | Nardella | “Piantedosi venga a Firenze prima possibile”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 – "Abbiamo sempre detto che la sicurezza è un diritto fondamentale di tutti, non è questione di destra o di sinistra e per questo il rimpallo di responsabilità, la polemica politica non ci interessa e non serve a nessuno". È quanto dichiara il sindaco di, Dario, parlando durante l'edizione pomeridiana del Tgr Rai del grave fatto di cronaca dell'altra notte nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Vittima un giovane diciannovenne, di origini moldave,. Flashmob a"Chiediamo al ministro, responsabile della sicurezza nelle nostre città, di venire ail- aggiunge il sindaco - siamo pronti a rilanciare un ...