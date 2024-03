(Di venerdì 15 marzo 2024) L’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi ha riorganizzato e potenziato ladi Casalpusterlengo. La novità entrerà in vigore da lunedì, 18 marzo, quando l’attività radiologica rivolta agli utenti esterni del presidio ospedaliero di Casalpusterlengo, sarà riorganizzata econ l’introduzione della possibilità di effettuare anche gli esami ecografici. "Nello specifico, l’esecuzione di TAC e radiografie sarà articolata su due giorni a(lunedì e giovedì), senza ridurre il numero di esami complessivili per tipologia, mentre il martedì e il giovedì saranno effettuate le ecografie – chiarisce Asst –. Resta inalterato il numero di MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) eseguite nel nosocomio, anche se l’attività sarà rimodulata su 4 giornili (dal ...

Radiologia potenziata. Aumentano i pazienti assistiti ogni settimana

La Radiologia di Casalpusterlengo sarà potenziata con l'introduzione degli esami ecografici, riducendo i tempi di attesa e gli spostamenti dei pazienti.ilgiorno

CASALE Da lunedì riorganizzata e potenziata l’attività del reparto di Radiologia dell’ospedale: A partire da lunedì 18 marzo, l’attività radiologica rivolta agli utenti esterni del presidio ospedaliero di Casalpusterlengo verrà riorganizzata e potenziata con l’introduzione della possibilità di ...ilcittadino

