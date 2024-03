Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sono le 3 del mattino e, come spesso mi capita, sono sveglia nel cuorenel silenzio più totale. Non so se leggere o ascoltare musica come sempre, ma questa volta no, è diverso. Decido di accendere la lampada, prendere il quaderno e la penna e scrivere di me a te. Oggi è il 25 maggio 2021 e per me inizia il conto alla rovescia! Mancano esattamente due mesi al mio quarantesimo compleanno! È quasi un anno che penso a quel giorno, a quel “traguardo”. È tempo di bilanci e di domande: Chi sei? Cosa hai fatto? Cosa avresti potuto fare, cambiare, migliorare? Cosa vuoi dalla vita? Oggi sono una splendida trentanovenne, single, alta, castana, con un sorriso smagliante, spesso a dieta e con un paio di sogni da realizzare. Le domande degli altri, invece, sono sempre le stesse: E quando ti sistemi? E quando ti fidanzi? E quando lo fai un figlio? Cosa ...