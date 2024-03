Qui Civitanovese Franco | Gara difficile contro il Castelfidardo»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tre punti per non farsi raggiungere dalla seconda, o forse per allungare. Ma vincere non sarà certo una passeggiata per la capolista, che domenica ospiterà il(ore 15), team al quinto posto in graduatoria, che in questa stagione è stato sconfitto soltanto in due occasioni. Per la, il tecnico Sante Alfonsi potrebbe recuperare i trequartisti Pablo Becker e Alex Strupsceki: il primo, ieri, si è allenato con il resto del gruppo, mentre il secondo ha svolto una seduta differenziata, tuttavia è parso in discreta forma. Si dovrà attendere la rifinitura di sabato mattina per capire meglio le condizioni dei due giocatori. Intanto, però, i rossoblù possono contare su forze fresche, come Valentin, che ha offerto ottime prestazioni nei recenti match. L’argentino, classe 2004, è stato ...