Quattrocento gli studenti che hanno partecipato al Pi Greco Day

(Di venerdì 15 marzo 2024) Un successo in crescendo quello sancito dalla terza edizione di PiDay, dedicato a una delle costanti matematiche più famose della storia, una festa dedicata alla matematica e alle scienze. La manifestazione organizzata dell’Istituto Omnicomprensivo, al suo interno ha attivato diciotto laboratori: "Il secolo breve e la scienza; Un fisico alla scoperta dell’America; Ams il cacciatore di misteri; Matemagica; I mammiferi italiani: biologia e curiosità; Nuove invasioni: specie animali esotiche in Italia; documentari, Prove, sfide e giochi per divertirsi e imparare; introduzione all’astronomia e poi natura, Arduino, disegno in 3D, imparare a fare i nodi, scacchi, robotica, funghi, introduzione alla prospettiva, D&D in chiave matematica, orientamento con il Cai, linguaggio di programmazione e fisica". "La giornata del Pi– come ci spiega ...