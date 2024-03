Quanto guadagna chi vince Sinner-Alcaraz? I soldi in palio a Indian Wells | montepremi e cifre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Jannikha infilato una serie di 19 vittorie consecutive (16 in stagione) e si avvicina con grande entusiasmo alla semifinale del Masters 1000 di, dove affronterà lo spagnolo Carlos. Sarà un autentico spareggio per il numero 2 del ranking ATP: chisi garantisce la piazza d’onore nella graduatoria internazionale alle spalle di Novak Djokovic e si qualifica per l’atto conclusivo del torneo sul cemento statunitense, dove si incrocerebbe chi avrà la meglio tra lo statunitense Tommy Paul e il russo Daniil Medvedev. , è prevista anche un’interessante somma in denaro agli ottavi di finale di. Quantichirà lo scontro diretto tra Jannike ...