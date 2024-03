Quante ore di sonno sono necessarie per stare bene | cosa si rischia se si dorme poco

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilsvolge una funzione insostituibile per il nostrossere e perfino per la nostra salute. Per questo motivo è necessario dormire un certo numero di ore a notte, che può variare in base all'età e all'esigenze del singolo. La Giornata mondiale delnasce proprio con l'obiettivo di sensibilizzare sui disturbi dele sul diritto di tutti a undi buona qualità.