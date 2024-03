Quando tipicità e innovazione si uniscono

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 15 marzo 2024) «Hai un piatto, un prodotto, un locale… tipico, da consigliarmi?». Quante volte abbiamo fatto questa domanda o l’abbiamo ricevuta da un amico che vuole scoprire un territorio da noi conosciuto. Tipico è una di quelle parole che ti fa sentire a casa, quasi in una comfort zone, dove sai che quello che mangerai è un qualcosa di buono legato al territorio. E proprio su questo vocabolo Alessandro e Antonio Badalamenti, due fratelli anglofiorentini poco più che trentenni, hanno costruito la loro azienda che siamo proprio “TYPIQO”. Ma hanno deciso di riscriverla giocando con le lettere per raccontare il loro obiettivo imprenditoriale; ovvero unire, dove Q sta per quality e TYP per to your place. La qualità a casa tua. Questa start up “local to local” fondata a Pontassieve, sulle colline fiorentine, vuole essere un food service dedicato ...