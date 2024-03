Quando si gioca Sinner-Alcaraz | data | orario | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Jannikvs Carlos. Atto IX. L’appassionante rivalità tra l’italiano e lo spagnolo sta per vivere un nuovo capitolo in occasione della semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2024, insabato 16 marzo. La posta in palio è molto elevata, perché il vincente della contesa si qualificherà per l’ultimo atto del torneo e sarà certo di occupare la seconda posizione del ranking ATP a partire da lunedì prossimo. I precedenti tra i due sono in perfetta parità se consideriamo anche la vittoria dell’iberico sull’altoatesino nel Challenger di Alicante del 2019, mentre il nostro portacolori è in vantaggio 4-3 prendendo in esame soltanto gli scontri diretti disputati nel circuito maggiore. Il campione in carica degli Australian Open è ancora imbattuto in stagione (16-0) e sta cavalcando una striscia di 19 successi ...