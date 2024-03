Quando il pilota è una donna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Attraverso la campagna ’È il vostro capitano che vi parla!’ la compagnia aerea easyJet dimostra come ancora oggi la presenza di stereotipi di genere nel settore del trasporto aereo sia realtà. Ma proprio per questo s’impegna ad abbatterli attraverso un nuovo esperimento. In un video è stato chiesto a un gruppo di bambini delle scuole elementari di fare l’imitazione di varie professioni. Sia le bambine che i bambini hanno indossato baffi, scegliendo nomi maschili e utilizzando voci profondesi trattava di interpretare ruoli tipicamente associati a uomini, come meccanici, muratori e piloti di linea. Allo stesso modo, i giovani imitatori si sono procurati lunghe parrucche per impersonare infermiere. Ma è stato l’annuncio "È il vostro capitano che vi parla" a svelare uno dei risultati più significativi. Sia le bambine che i bambini hanno infatti assunto una voce ...