Quando arriverà la seconda stagione di House of the Dragon?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 marzo 2024)of the, prequel dell’amata serie di HBO, Il Trono di Spade, torna con la sua. Il record di ascolti dell’ultima puntata della primadella serie fa crescere l’attesa per il suo ritorno sugli schermi. Ed ormai è ufficiale: dobbiamo prepariamoci a passare un’estate con i Targaryen.of the: il successo ed il ritorno La serie tratta dal romanzo “Fuoco e sangue” di George R.R. Martin e ambientata 200 anni prima de Il Trono di Spade, ha conquistato il pubblico internazionale sin dal suo rilascio nell’Agosto del 2022. Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith e il resto del cast danno vita ad alcuni dei personaggi più amati del momento seguendo le vicende della dinastia dei Targaryen. L’ultima puntata della prima ...