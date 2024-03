(Di venerdì 15 marzo 2024) (Adnkronos) – Via le perturbazioni, o quasi, eildopo settimane di maltempo. E' questo l'effetto dell’anticiclone nordafricano sull'Italia, che porterà finalmente la primavera. Questo il quadrodelineato dagli esperti nelleper la giornata di, 15 marzo, e per il weekend. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, prevede l’aumento della pressione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

AGI - Circolazione depressionaria responsabile del mal tempo dei giorni scorsi che si sposta verso i Balcani. Condizioni meteo instabili che interessano Ancora le regioni del Sud Italia e in parte ... (agi)

arrivo anticipato della primavera , ma domani, in particolare al sud, c'è ancora l'allerta gialla e sono previsti ancora temporali, anche tra Abruzzo e Molise. La primavera , quindi, sembra arrivare ... (tg24.sky)

Che tempo farà fino a domenica 17 marzo Via le perturbazioni, o quasi, e arriva il sole dopo settimane di maltempo. E' questo l'effetto dell’anticiclone nordafricano sull'Italia, che porterà ... (sbircialanotizia)

Qualche pioggia ma arriva il sole, le previsioni meteo di oggi

Il weekend vero e proprio sarà buono anche se con Qualche insidia: sabato ... Nel corso della giornata non sono esclusi veloci scrosci di pioggia, più probabili a ridosso della dorsale appenninica e ...adnkronos

Meteo – Passaggio instabile domani in Italia con acquazzoni e temporali, assaggio di primavera a seguire: Meteo - Rapido peggioramento in Italia domani per il transito di una saccatura con piogge e temporali, domenica assaggio di primavera ...centrometeoitaliano

Meteo weekend - Modesto passaggio instabile porterà rovesci e Qualche isolato temporale su parte d'Italia. Ecco dove.: Perturbazione atlantica scorrerà velocemente sull'Italia. La ricucitura dello strappo circolatorio causato dal blocco anticiclonico scandinavo di inizio marzo, conferisce maggiore forza alle correnti ...3bmeteo