Q8 Italia acquista il 50% Eco Fox

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Q8e Fox Petroli annunciano di aver raggiunto un accordo per l?acquisto da parte di Q8 del 50% di Eco Fox srl, azienda totalmente controllata dalla Fox Petroli. L?acquisizione delle quote societarie da parte di Q8 è soggetta all?approvazione dell?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla disciplina del Golden Power . Tutti i dettagli commerciali dell?accordo rimangono confidenziali. La Eco Fox, operatore pionieristico del mercato dei carburanti di origine biogenica insin dagli anni ?90, è proprietaria di uno stabilimento sito a Vasto con una capacità di 200.000/tonnellate annue che produce una gamma di biodiesel avanzati e di sottoprodotti per uso industriale. Dispone di una logistica a supporto in grado di ricevere e spedire i prodotti via mare e via terra e di un deposito fiscale di 30.000mc ...