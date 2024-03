Putin vincerà la sua “elezione speciale”. Al fronte però Ucraina ed Europa non si sono arrese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) I russichiamati con toni molto persuasivi a partecipare al rito dell’ “operazione elettorale” da cui lo zar vorrebbe ottenere un’investitura trionfale per i prossimi sei anni: l’attivismo politico-criminale a cui il regime ci ha abituato sta seguendo il suo percorso collaudato e tragicamente ribadito con l’eliminazione di Navalny. Sulmediatico è ritornata in primo piano la minaccia nucleare, che è sempre uno strumento di esibizione di potenza e di invincibilità ad uso interno prima che di intimidazione nei confronti del nemico, non tramite il megafono Mevdeved, ma direttamente dalla bocca di: “Se la sovranità e l’indipendenza russa vengono messe in pericolo noi siamo pronti a lanciare le bombe atomiche. La Russia dispone di armi nucleari ancora più avanzate di quelle degli Usa e siamo ...