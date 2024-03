Putin | tutte le persone che si sospetta siano state uccise su suo ordine

Urne aperte in Russia per le presidenziali, tre giorni di voto

Esito quasi scontato per Putin ma si temono proteste Roma, 15 mar. (askanews) - Urne aperte nella Federazione russa per le elezioni presidenziali spalmate su tre giorni, dall'esito scontato ...ilmessaggero

La dissidente bielorussa: “Putin e Lukashenko dittatori patriarcali, noi donne possiamo abbatterli”: Olga Karatch: «Per me tornare in patria significa essere uccisa, incitiamo alla diserzione per far perdere la Russia» ...ilsecoloxix

Tajani si smarca da Macron: "L'Italia esclude l'invio di truppe in Ucraina": "Non siamo in guerra contro i russi", dice il vicepremier e ministro degli Esteri. E quella di Vladimir Putin sul nucleare "è solo propaganda elettorale". "Le parole del Papa È stato frainteso: era s ...ilfoglio