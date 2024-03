Putin non è il Dottor Stranamore | l’isteria sulla minaccia nucleare russa

Ucraina, la Francia invierà truppe Dalle frasi sulla Nato al vertice con Scholz, cosa può succedere

Per il presidente francese un coinvolgimento diretto dell'Occidente non è un tabù: si vis pacem para bellum, sembra voler dire. Macron è convinto che Putin sia un avversario che non si fermerà in ...ilmessaggero

Il 2024 sarà l'anno con più elezioni di sempre: ecco dove si voterà: Per il resto la corsa presidenziale di Putin non sembra aver alcun tipo di concorrenza, con leader dell'opposizione come Alexey Navalny, appena "riapparso" in una colonia penale nell'Artico, che ...adnkronos

Seggi aperti in Russia, mentre Kiev inasprisce gli attacchi: La rielezione di Putin è indiscussa, ma la moglie di Navalny ha invitato gli oppositori a recarsi alle urne alle 12:00 per mostrare la propria forza ...agoramagazine