Pusher fermati alla “rotonda dello spaccio” nel Casertano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue cittadini di origine gambiana, di 24 e 29 anni, sono stati arrestati dPolizia di Stato perché sorpresi a vendere droga” a San Nicola la Strada, comune alle porte di Caserta. Il blitz è stato effettuato dai Falchi della Squadra Mobile, che hanno notato lo scambio di hashish avvenuto tra un acquirente ed il gambiano 24enne, con numerosi precedenti specifici ed irregolare sul territorio nazionale; ilè stato fermato e trovato in possesso di altro stupefacente. Anche il 29enne gambiano è stato visto cedere stupefacente ad un ragazzo e trovato con una cospicua somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di; fermato, è risultato attesa del rinnovo del permesso ...

