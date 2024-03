Pulizia delle spiagge | arriva il contributo di Regione Liguria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 15 marzo 2024 - Da diversi anni alla vigilia della primaveraildi, necessario per liberare ledel litorale di Sarzana e Ameglia dal legname, detriti e rifiuti che il fiume Magra trasporta durante le piene autunnali al mare per poi ritrovarli dopo le mareggiate a Marinella oppure Fiumaretta e Bocca di Magra.ha stanziato 185 mila euro per il Comune di Sarzana e 65 mila euro per quello di Ameglia per liberare lee scogliere pubbliche in modo da renderle fruibili nelle prossime settimane anche soltanto per passeggiate in attesa dell’inizio della stagione balneare. Nelle scorsa settimane c’è stata la ricognizione di Arpal su richiesta di...