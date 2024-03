Puglia | 115mila euro al Festival Lgbt della compagna di Titti De Simone | dirigente Pd e consigliera di Emiliano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Insuccede questo: attraverso suoi enti, la Regione guidata da Michelefinanzia con oltre 100milaunorganizzato da Francesca Vitucci,diDe, membrodirezione nazionale Pd e del gabinetto dello stesso, la quale a sua volta compare nello staff di vertice del. Come suona? Per qualcuno potrebbe sembrare un conflitto di interessi, per altri un caso di amichettismo misto a familismo arcobaleno, per la gran parte – si può ipotizzare – come minimo un caso di eclatante mancanza di senso di opportunità. Inscoppia il caso delSherocco E così, in effetti, lo ...

Soldi al Festival Lgbtq, FdI Puglia: «Da 9 anni finanziamenti a Titti De Simone, abbiamo capito perché»

«Sia chiaro, i diritti degli LGBTQIA non sono in discussione, nessuno rivolti la ‘frittata’ tirando in ballo una presunta nostra omofobia» ...lagazzettadelmezzogiorno

