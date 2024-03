PS5 Pro | specifiche tecniche e periodo d’uscita svelati da Tom Henderson

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tom Hendereson ha confermato la veridicità delledi PS5 Pro emerse in rete in queste ore, aggiungendo che la nuova console di Sony dovrebbe godere di un rilascio in programma durante le festività natalizie del 2024. Parlando con alcune fonti interne al colosso giapponese, ovviamente rimaste anonime perché non autorizzate a condividere informazioni sensibili all’esterno, il celeberrimoha avuto delle conferme circa la bontà del leak condiviso questa mattina e che vuole PlayStation 5 Pro avere una velocità e ray tracing senza precedenti. Tomha aggiunto che ledi PS5 Pro derivata da una documentazione proveniente da un portale per sviluppatori PlayStation, inviato questa settimana ad alcuni team di sviluppo terze parti. Fatta questa precisazione, ...