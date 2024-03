Promozione Moie Vallesina – Portuali Dorica e Castelfrettese – Barbara Monserra gli anticipi del sabato

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 15 marzo 2024) Derby che potrebbero dare un segnale importante per le sorti finali della classifica. La capolista Fabriano Cerreto in campo domenica come il big match Biagio Nazzaro – Marina, 15 marzo 2024 – A ciqnue turni dal termine, prima della lunga sosta fino al 6 aprile, il Fabriano Cerreto, che gioca in casa ospitando il Villa San Martino, ha la grossa chance di poter mettere una serie ipoteca sul successo finale ed il ritorno immediato in Eccellenza. Fabriano Cerreto Già i quattro punti di vanataggio sull’immediata inseguitrice, il, che sarà in trasferta in casa del, e la trasferta del S. Orso stesso a Pergola la dice lunga su quello che potrebbe essere il turno del prossimo week end. Fermo restando che poi sarà il campo ad emettere il giusto verdetto. Soprattutto ...