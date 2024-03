Promozione Il Sant’Andrea cambia allenatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ilprova il tutto per tutto. La formazione biancoceleste, penultima in classifica nel girone B di, ha deciso diredopo l’ultima sconfitta. La società maremmana ha deciso quindi di esonerare l’Pasquale Silvestro. "L’Usdcomunica di aver sollevato dall’incarico didella prima squadra il mister Pasquale Silvestro – spiega una nota della società –. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera calcistica". Silvestro era entrato già a stagione in corso dopo l’esonero di Cinelli ad inizio anno. Silvestro era stato promosso dalla formazione Juniores, ma dopo l’ennesima sconfitta la società ha ...