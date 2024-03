Progetto per il PalaCorviale | via libera in Giunta Gualtieri | “Straordinaria opportunità di rilancio del quartiere”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 15 marzo 2024) Viadallacapitolina aldefinitivo per il completamento del, il Palazzetto dello Sport con parco sportivo di via Maroi. Unda quasi 10 milioni di euro che fa parte delle varie opere previste dal Piano Urbano Integrato (Pui) per Corviale, di cui alcune già partite, uno dei tre finanziati dal Pnrr insieme a quello relativo ai cantieri di Tor Bella Monaca e a quello per gli interventi in partenza nell’area del Santa Maria della Pietà. Si tratterà di un impianto polifunzionale a basso impatto ambientale su un’area di 15mila mq, tra cui 2.500 dedicati alla struttura coperta destinata a ospitare 700 spettatori e dotata delle più moderne soluzioni nel campo del risparmio energetico, 3.400 mq interessati dalla rigenerazione e il ripristino di aree verdi e il resto ...