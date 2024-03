Profitti netti +20% a quota 62 milioni

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nel 2023 il gruppo Mondadori ha registrato ricaviconsolidati a 904,7(+0,2% rispetto al 2022 e +1,1% a perimetro omogeneo) e un utile netto di gruppo a 62,4, in aumento del 20% rispetto al 31 dicembre 2022. Il Cda ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,12 euro per azione, in aumento del 9%. "Oggi siamo un’azienda di libri, dai quali proviene circa il 90% dei nostri ricavi e dei nostri margini", il commento della presidente Marina Berlusconi. "Siamo solidi sia dal punto di vista economico che da quello patrimoniale".

Snam: utili netti a quota 1,16 miliardi, investimenti sopra i 2 miliardi

La società del gruppo Cdp ha raggiunto quasi 3,9 miliardi di ricavi. Al momento le tensioni nel mar Rosso non dovrebbero avere impatti sul gas ...today

Carburanti: filiera Gnl cresce ancora, nel 2023 +10% della rete di distribuzione: (Adnkronos) – Non si ferma in Italia il percorso di crescita del Gnl, una filiera nata per iniziativa delle imprese di Assogasliquidi-Federchimica nel 2013 e che, in dieci anni, ha saputo realizzare l ...informazione

Da Tesla a Netflix, da Aig a Ford: così le grandi aziende Usa spendono per gli stipendi dei top manager il quintuplo di quel che pagano in tasse: Diciotto delle aziende coinvolte nello studio, nonostante abbiano riportato Profitti netti nell’arco di cinque anni, non hanno pagato imposte federali sul reddito. Anzi, quasi tutte hanno pagato meno ...ilfattoquotidiano