Prof ipovedente insegna 8 anni “con riserva” | alla fine il Tar le dà ragione | «Non le fu dato tempo extra al concorso»

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo ottopuò finalmente tirare un sospiro di sollievo e far togliere la clausola dal contratto aindeterminato che lo legava all’esito del procedimento davanti al tribunale amministrativo. È la storia, a lieto, di unaessoressache nel maggio 2016 sostenne ad Ancona la prova scritta delpubblico per nuovi docenti di lettere, storia e geografia da assegnare alle scuole medie e agli istituti superiori. Come ricostruisce il Corriere Adriatico, le venne negato ilnecessario a espletare il test. Prima di affrontare l’esame, la donna aveva espressamente richiesto ciò che le spettava, ossia l’applicazione della «disciplina concernente i candidati affetti da disabilità» e «l’ausilio necessario del ...

Prof ipovedente bocciata al concorso, il Tar le dà la cattedra dopo 8 anni: «Non le avevano dato l'extra tempo allo scritto»

