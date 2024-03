(Di venerdì 15 marzo 2024)Quasi ottocon un contratto aindeterminato sub iudice, condizionato all?esito di un procedimento pendente al Tar. Ha arginato lo spauracchio di perdere il lavoro...

Ancona, incidente in via della Montagnola: si ribalta con l'auto, paura per un giovane

ANCONA - Paura ieri notte in via della Montagnola per un giovane che si è ribaltato con la propria auto. È successo attorno alle 22,30 vicino allo stabilimento Taccaliti: ...corriereadriatico

Prof ipovedente bocciata al concorso, il Tar di Ancona le dà la cattedra dopo 8 anni. Non le avevano dato l'extra tempo allo scritto: ANCONA Quasi otto anni con un contratto a tempo indeterminato sub iudice, condizionato all’esito di un procedimento pendente al Tar. Ha arginato lo spauracchio di perdere il ...corriereadriatico

Stefano Gori e Antonella Binetti relatori alla scuola 'Don Aldo Mei' di S. Leonardo in Treponzio: la disabilità si supera così...: La mancanza di autonomia individuale è un problema che colpisce tanti giovani e meno giovani in tutta Italia, un problema che soprattutto le persone con disabilità possono sperimentare nel corso della ...lagazzettadilucca